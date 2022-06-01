Артемия Лебедева пообещали убить за критику Новосибирска

Артемий Лебедев / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дизайнер Артемий Лебедев обратился в полицию после угроз убийством, сообщает «Сиб.фм». Ему в студию позвонил житель Новосибирска и пригрозил убить за критику родного города. Мужчина упомянул своё отношение к спецназу и предостерёг дизайнера от встречи.

Новосибирск может впрячься за свой город. И лично я если с ним увижусь — ему будет очень плохо. Я обещаю, что мы, из «краповых беретов», мы его просто убьём и всё, — заявил неизвестный в голосовом сообщении.

До этого Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением в выпуске своей программы на YouTube. По его мнению, столица Сибири — Красноярск, а Новосибирск как город до сих пор не состоялся. Своё мнение после критики он не поменял, о чём сообщил в новом ролике.

Дизайнер заявил, что передал запись с угрозами в правоохранительные органы.

В конце прошлого года Артемий Лебедев оскорбил сотрудников Следственного комитета. Нецензурное послание Следственному комитету он выложил в своём Telegram-канале, отреагировав на то, что ведомство взялось за проверку его слов о святых мощах. Дизайнер попросил СК дать определение святости мощей, назвал повестку «богохульным бланком» и задался вопросом, откуда следствие берёт таких некомпетентных сотрудников.