Девятилетний мальчик пропал в Кемеровской области СК: в городе Ленинск-Кузнецкий пропал девятилетний школьник

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девятилетний школьник пропал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ребенок, как уточняется, ушел с детской площадки и не вернулся домой.

По предварительной информации, 10 июня 2024 года около 19 часов мальчик ушел с детской площадки, расположенной вблизи дома, в котором проживает вместе с родителями и четырьмя другими несовершеннолетними детьми, и домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено, — отметили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В данный момент следователи СК, оперативные подразделения МВД региона, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка.

Ранее в Приморье собака спасла заблудившегося в лесу шестилетнего ребенка, всю ночь согревая его теплом своего тела. Ребенок спал в обнимку со щенком. Пострадавшего с переохлаждением доставили в больницу. Родителей мальчика могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До этого в Свердловской области 12 летний мальчик и его 10-летняя сестра пропали в лесу в Слободо-Туринском районе. Их искали сотни волонтеров, полицейских и сотрудников МЧС. Детей удалось найти. Пострадавших положили в палату интенсивной терапии.