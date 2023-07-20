Девушка умерла во время операции по увеличению ягодиц в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22-летняя девушка умерла во время операции по увеличению ягодиц в Дагестане, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, операция проходила вечером 19 июля на дому. Процедуру проводила девушка, которая работала без лицензии, а до этого занималась наращиванием ресниц и работала официанткой.

Baza отмечает, что пациентке резко стало плохо после первого укола анестезии — вероятно, у организма случилась аллергическая реакция на препарат. Девушке вызвали скорую, но спасти ее не удалось. По сведениям Telegram-канала, косметолог пока не задержана. Следователи допросили ее и отпустили.

Жительница Воронежа впала в кому первой степени после пластической операции по коррекции век в клинической больнице Пятигорска. Перед хирургическим вмешательством 36-летняя женщина сдала все необходимые анализы, результаты которых противопоказаний не выявили.

По данным Baza, операция прошла 24 апреля. Спустя полчаса после ее начала состояние пациентки начало стремительно ухудшаться: у нее упал уровень насыщения кислородом крови, начался анафилактический шок и произошла остановка сердца. По информации Baza, так организм женщины отреагировал на анестезию.

Близкие пострадавшей утверждали, что до операции ее попросили подписать акт выполненных услуг. Семья женщины обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет.