Дети провалились под лед в Тверской области Двое детей провалились под лед на реке в Тверской области

Фото: Прокуратура Тверской области

Двое малолетних детей оступились и провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку спасти не удалось, ее тело до сих пор не найдено. К месту происшествия выехал прокурор Рамешковского района Иван Чурилов для координации работы правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что двое малолетних детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Одного из них — четырехлетнего мальчика — успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, второго ребенка вытащить из воды не удалось, — говорится в сообщении.

Ранее в Якутии два микроавтобуса выехали на лед реки Лены и провалились. Оба происшествия произошли в поселке Нижний Бестях. Сначала под лед ушла Toyota Ipsum с водителем и пассажиром. Через полтора часа аналогичная участь постигла Mazda Bongo, в которой также были два человека. В результате ЧП никто не пострадал.

В конце ноября в Пермском крае двое рыбаков провалились под лед. Инцидент произошел в Ильинском районе, о нем сообщил очевидец, спасатели-водолазы нашли тела погибших, которые были переданы сотрудникам полиции.