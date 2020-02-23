https://static.news.ru/photo/950a0e4e-5612-11ea-952c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В бассейне частной базы отдыха «Тонус» в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое отравление парами хлора. Шестерых детей пришлось госпитализировать.

Шесть детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Девять взрослых и трое детей направлены на амбулаторное лечение, — сообщил «Интерфаксу» собственный источник.

Информация об инциденте направлена в Роспотребнадзор.

Как писал NEWS.ru, семь детей от трёх до 13 лет отравились в бассейне на окраине Перми. СК начал проверку. Предположительно отравление произошло в сауне, где отдыхали семьями взрослые и дети. По некоторым данным, источником отравления стал попавший в воду реагент.