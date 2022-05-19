Депутата думы Владивостока задержали на границе Мексики и США РИА Новости: на границе Мексики и США задержали депутата из Владивостока

Фото Nick Wagner/XinHua/Global Look Press

Депутат гордумы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США. По предварительным данным, причиной задержания стало незаконное пресечение границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы, — отметил собеседник агентства.

Каменщиков является действующим депутатом законодательного органа краевого центра, хотя его заседания пропускает с конца февраля, уточнили агентству в гордуме Владивостока. В те дни депутат выступил против спецоперации России на Украине. Тогда же он покинул ряды членов КПРФ, заявили агентству в краевом отделении партии.

Ранее стало известно, что гражданка Китая во время прогулки на теплоходе спрыгнула в реку Амур и вплавь пересекла границу с Россией, чтобы устроиться на работу. 23-летнюю нарушительницу нашли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России. Ей грозит до двух лет тюремного заключения за незаконное пересечение границы.