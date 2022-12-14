Депутат заявил о секс-скандале с пятиклассниками в школе в Нижневартовске Депутат гордумы Нижневартовска Гришин рассказал о секс-скандале с пятиклассниками в школе

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Депутат городской думы Нижневартовска Дмитрий Гришин обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди пятиклассников одной из школ города. Как сообщает URA.RU, к политику обратился отец мальчика, подвергшегося буллингу и насильственным действиям сексуального характера со стороны учеников.

Ко мне обратился отец ученика пятого класса, который рассказал о фактах буллинга и сексуального насилия над его ребенком. Отец сказал, что ему поступил звонок от вышестоящих чинов из округа с предложением скрыть проблемы, — сообщил Гришин.

По словам родителя, над ребенком надругались одноклассники и сняли это на видео. Позднее дети выложили ролик в социальной сети ВКонтакте.

Депутат Анатолий Криста предложил взять произошедшее на контроль и заслушать по этому вопросу представителей правоохранительных органов.

В мэрии Нижневартовска сообщили, что инцидент происходил вне стен школы. Власти заявили, что Департамент образования Нижневартовска проводит собственную проверку.

Ранее в Иркутской области одноклассники оторвали школьнику палец. По информации канала Babr Mash, учителя знают, что 14-летнего подростка травят другие ученики, однако с проблемой буллинга не борются.