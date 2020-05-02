Дело возбуждено по факту гибели человека на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту гибели человека при хлопке газа на плавучей базе «Всеволод Сибирцев» в Находке.
Дело было возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. После осмотра места ЧП были назначены экспертные исследования.
Как ранее писал NEWS.ru, причиной ЧП в Находке, где произошёл взрыв на плавучей базе «Всеволод Сибирцев», стали действия сварщика. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Добавьте наши новости в избранные источники