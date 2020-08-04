Дегтярёв не стал повышать себе зарплату

https://static.news.ru/photo/45817230-d6e2-11ea-87f7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сохранил зарплату на уровне, какой она была при бывшем губернаторе Сергее Фургале.

Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом, — привели слова Михаила Дегтярёва в РИА Новости.

Он добавил, что не собирается повышать себе зарплату, так как это ему кажется не этичным.

Как писал NEWS.ru ранее, Михаил Дегтярёв внёс изменения в интерьер своего кабинета. Политик повесил в нём карту России, карту полётов авиации в Хабаровском крае, портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьёва-Амурского, а также икону Валаамской Богородицы.