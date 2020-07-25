Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске в 10 000

https://static.news.ru/photo/c89ffb42-cf52-11ea-894f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Пресс-служба Хабаровского края/ТАСС

Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что в очередном субботнем митинге в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала участвовали 10 тысяч человек. Об этом он сообщил журналистам.

Во время акции протеста Дегтярёва в городе не было. Он уезжал на выходные в Ванинский и Совгаванский районы региона по рабочим вопросам. Вернувшись поздно вечером в воскресенье, врио губернатора решил поговорить с людьми. Однако значительная часть митингующих уже разошлась, на площади находились также и журналисты.

Я видел много видео, где визуально меньше, где визуально больше. Я не владею технологией подсчета. Могу сказать, что оценки разнятся. Мне очень не нравится, что некоторые СМИ, так называемые либеральные СМИ, умножают всё на 10. Давайте будем объективны. По моей оценке, это тысяч десять, — сказал Дегтярёв.

Ранее мэрия города сообщала, что в акции 25 июня приняли участие 6,5 тысяч человек. Полицейские насчитали 8 тысяч митингующих. Собравшиеся требовали отставки Дегтярёва и призывали к открытому и честному процессу над Фургалом. они хотят, чтобы его судили в Хабаровске, а не в Москве.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал член ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярёва (был депутатом Госдумы от ЛДПР), что только усилило протестные настроения. Сам Дегтярёв при этом считает, что митинги в Хабаровске «подогреваются» извне.

Как ранее писал NEWS.ru, во время поездки по восточным районам региона Дегтярёв впервые заговорил с протестующими. Это произошло по дороге из посёлка Ванино в Советскую Гавань. Местным жителям, спросившим его о причине игнорирования митингов в Хабаровске, он сообщил, что не отказывается от диалога с людьми. Просто, по мнению Дегтярёва, разговора с многотысячной толпой может не получиться. В итоге он предложил создать народный совет для консультаций с лидерами общественного мнения.