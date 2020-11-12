Дать регионам право откладывать начало учебного года предложили в РФ

https://static.news.ru/photo/4d8ae0ec-24a3-11eb-aab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, который даст регионам право переносить начало учебного года в школах с 1 сентября на 1 октября внесёт на рассмотрение нижней палаты зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 12 ноября.

Документ предполагает, что до 31 августа 2023 года в регионах пройдёт эксперимент по переносу начала учебного года и по его итогам Минпросвещения России, Минобрнауки и Рособрнадзор представят соответствующий доклад с предложениями в правительство РФ, передаёт ТАСС.

На данный момент, указывается в пояснительной записке к документу, начало года может переноситься не более чем на один месяц при очно-заочной и не более чем на три месяца при заочной форме обучения, перенос в школах при очной форме обучения не предусмотрен.

Участвовать в эксперименте, как предполагается, смогут все регионы с учётом их социально-экономических, климатических и прочих особенностей. При этом законом субъекта и школьным уставом должны быть определены особенности перевода учеников из одной общеобразовательной организации в другую, в том числе, в другом регионе.

Таким образом, для школьников будут созданы равные условия по изучению материалов общеобразовательной программы и подготовке к государственной итоговой аттестации. Школы, где учебный год начнётся 1 октября, должны разработать учебные программы так, чтобы учащиеся освоили их в полном объёме. Государственная итоговая аттестация будет проводиться в срок, установленный Минпросвещения РФ. Учебный год в школах, принимающих участие в эксперименте, будет заканчиваться в соответствии с их учебными планами, что соответствует закону «Об образовании в РФ», — отметил Зайцев.

Как писал NEWS.ru, учащиеся всех вузов России до окончания второго семестра будут учиться удалённо. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки.