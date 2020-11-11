Российские студенты переходят на удалённое обучение до 6 февраля 2021 года

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Учащиеся всех вузов России до окончания второго семестра будут учиться удалённо. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удалённое обучение, — подчёркивается в документе.

Отмечается также, что институтам и университетам рекомендовано организовать удалённое обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором. Кроме того, вузам рекомендовано пересмотреть меры соцподдержки студентов, порекомендовали в ведомстве.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственные министерству, переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе школьников 6–11-х классов с 19 октября по 22 ноября на дистанционное обучение. Также с 13 ноября до 15 января следующего года на дистанционку отправлены студенты городских вузов и колледжей. Их транспортные карты заблокируют.

Как писал NEWS.ru, Госдума готовит поправки о массовой принудительной удалёнке в России.