Обучающихся дистанционно не будут штрафовать за выход на улицу

https://static.news.ru/photo/b84676d6-2416-11eb-a7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московских школьников и студентов, переведённых на дистанционное обучение, штрафовать за выход на улицу не будут, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Штрафы не предусмотрены. Школьникам и студентам, переведённым на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания, — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе школьников 6–11-х классов с 19 октября по 22 ноября на дистанционное обучение. Также с 13 ноября до 15 января следующего года на дистанционку отправлены студенты городских вузов и колледжей. Их транспортные карты заблокируют.

Как писал NEWS.ru, петиция с предложением перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение собрала в Тульской области более 20 тысяч голосов. Ранее решение местных властей вернуть учащихся в классы после каникул вызвало недовольство у ряда жителей Курской области. При этом в ряде субъектов, например, в Хабаровском крае и в Подмосковье, решение о переводе школьников на дистанционное обучение оставили за родителями. Такая возможность рассматривается и в Ленинградской области.

Но, по мнению бывшего главного санитарного врача России, депутата ГД Геннадия Онищенко, решение о переводе учащихся на дистанционку должны принимать профессионалы с учётом текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. С ним согласен согласен заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Педагог добавил, что если родитель не хочет водить ребёнка в школу, школа обязана обеспечить дистанционное обучение.