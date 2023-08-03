На Украине заявили, что «никакого графика» наступления нет Секретарь СНБО Данилов заявил, что никакого графика контрнаступления нет

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет четко установленных временных рамок для контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов во время телемарафона на украинском канале ТСН. Он также подчеркнул, что украинское командование следует системе НАТО в своем управлении.

Нет каких-либо искусственных сроков для нас, за исключением тех, которые мы сами себе ставим. Не существует какого-то предварительного графика, — отметил Данилов.

Данилов акцентировал внимание на том, что он никогда не называл действия ВСУ контрнаступлением. Он подтвердил, что обстановка на Украине остается сложной.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что согласно военной науке, для успешного прорыва требуется создать шестикратное превосходство на избранном направлении, трехкратное во всей полосе и завоевать огневое превосходство в воздухе и на земле, однако ни один из этих пунктов Украина не выполнила.

По его словам, именно по этой причине прорыв, который предпринял Киев на новом направлении, не увенчался успехом. Военный эксперт добавил, что украинские военные пытаются «прощупать» слабые места в российской обороне.