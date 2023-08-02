Военный эксперт назвал причину провала контрнаступления Украины Военэксперт Матвийчук: контрнаступление ВСУ провалилось из-за хорошей обороны ВС РФ

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно военной науке, для успешного прорыва требуется создать шестикратное превосходство на избранном направлении, трехкратное во всей полосе и завоевать огневое превосходство в воздухе и на земле, однако ни один из этих пунктов Украина не выполнила, рассказал NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, именно по этой причине прорыв, который предпринял Киев на новом направлении, не увенчался успехом.

Как и в Первую мировую войну, Украина попыталась трупами закидать позиции России и прорвать оборону. Этого не получилось, поэтому у них такие потери и низкие результаты по новым направлениям, — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что украинские военные пытаются «прощупать» слабые места в российской обороне. По его словам, Америка поставила ВСУ разведывательные средства, с помощью которых они пытаются противодействия обороне России.

Даже если они найдут такое «слабое» место, прогнозирую только прорыв на узком фронте, максимум 1 км. Однако после этого все равно последует наш контрудар и на этом все закончится, — добавил Матвийчук.

Ранее в США рассказали о новом этапе контрнаступления ВСУ. По данным американского телеканала CNN, украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления, которое набирало обороты с момента своего начала в июне.