В США рассказали о новом этапе контрнаступления ВСУ CNN: усилия ВСУ на фронте могут указывать на начало нового этапа контрнаступления

Фото: МО Украины

Активные попытки Вооруженных сил Украины создать брешь в обороне России могут указывать на начало нового этапа контрнаступления, сообщает американский телеканал CNN. По его данным, украинские военные удваивают усилия по прорыву оборонительных рубежей на юге РФ.

Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления, которое набирало обороты с момента своего начала в июне, — отмечает телеканал.

Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что ВСУ, предположительно, кинули в бой батальоны и бригады полного состава. Если эта информация подтвердится, то тогда можно говорить о начале нового этапа контрнаступления украинских войск, передает канал. Специалист также подчеркнул, все попытки армии Украины прорвать оборону ВС РФ до этого натыкались на многоуровневые системы защиты, танковые ловушки и плотные минные поля. В связи с этим «механизированное проникновение такого масштаба» выглядит затруднительным, добавил аналитик.

Ранее колумнист издания Telegraph Роберт Кларк призвал Украину ускорить контрнаступление до начала распутицы. По его мнению, украинским войскам предстоят недели ожесточенных боев. Вместе с этим на завершение наступления у ВСУ есть несколько месяцев.