Дачникам в Ленинградской области привезли землю с человеческими останками

https://static.news.ru/photo/3d90e4ac-cf3f-11ea-b71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mitja Juraja/pexels.com

Дачники садового некоммерческого товарищества «Петрокрепость» сообщили о происшествии. Им доставили землю с человеческими останками.

Череп и кости обнаружил владелец участка на улице К.Либкнехта в массиве «Восток». В компании, которая доставляла землю подчеркнули, что её брали самосвалом из заброшенного водоёма.

На данный момент останки отправили на экспертизу. Сотрудники правоохранительных образов намерены выяснить, каким образом они попали в водоём, передаёт «Фонтанка».

NEWS.ru передавал ранее, что человеческие кости нашли в петрозаводском парке «Каменный бор», на месте которого подрядчик строит детский сад, рассказал местный активист Алексей Клес.