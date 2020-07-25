Дачникам в Ленинградской области привезли землю с человеческими останками

Дачники садового некоммерческого товарищества «Петрокрепость» сообщили о происшествии. Им доставили землю с человеческими останками.
Череп и кости обнаружил владелец участка на улице К.Либкнехта в массиве «Восток». В компании, которая доставляла землю подчеркнули, что её брали самосвалом из заброшенного водоёма.
На данный момент останки отправили на экспертизу. Сотрудники правоохранительных образов намерены выяснить, каким образом они попали в водоём, передаёт «Фонтанка».
NEWS.ru передавал ранее, что человеческие кости нашли в петрозаводском парке «Каменный бор», на месте которого подрядчик строит детский сад, рассказал местный активист Алексей Клес.
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