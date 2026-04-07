«Чистой души»: в пермской школе рассказали, какой была погибшая учительница РИА Новости: погибшая в Пермском крае учительница была доброй и приветливой

Учитель русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Пермского края Олеся Багута, погибшая при нападении утром 7 апреля, была очень приветливой и доброй, заявила в беседе с РИА Новости сотрудница школьной столовой. По ее словам, женщина запомнилась коллегам как светлый и отзывчивый человек.

Чистой души человек, всегда приветливая, добрая, мне кажется, она даже кричать и ругать не умеет. О своем классе всегда пеклась, — рассказала собеседница агентства.

Сотрудница столовой также добавила, что педагог всегда подавала заявки на участие школьников в олимпиадах. Она выразила сожаление из-за ухода из жизни такого человека.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что учительница, пострадавшая от нападения школьника с ножом, скончалась в медицинском учреждении. По словам губернатора, педагога доставили в больницу в критическом состоянии, врачи приложили все усилия для ее спасения, однако женщина погибла.

Кроме того, глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов рассказал, что подросток, устроивший нападение с ножом на педагога возле школы № 5 в Пермском крае, находится на учете в органах внутренних дел. По словам руководителя муниципалитета, юноша несколько раз оставался на повторное обучение.