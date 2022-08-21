Число жертв ДТП под Ульяновском достигло 15

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В результате ДТП в Ульяновской области погибло 15 человек, сообщили экстренные службы. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть дети.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что в частном микроавтобусе находились 18 пассажиров — все они были гражданами Казахстана. Собеседник агентства также подтвердил информацию о том, что в результате аварии погибло 15 человек, еще трое пострадали.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разобраться в причинах аварии с микроавтобусом. В своем Telegram-канале глава региона также написал, что людям окажут всю необходимую медицинскую помощь.

По словам Русских, в настоящее время врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь двоих мужчин и женщины. Их готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске.

Авария с микроавтобусом и двумя грузовиками произошла на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе около 14 часов. По одной из версий, водитель авто выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.