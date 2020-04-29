Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило пять тысяч человек

https://static.news.ru/photo/2e3b3236-8ab7-11ea-a737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из столичных больниц за последние сутки выписали 525 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз «COVID-19». Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 5135 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135, — сообщила журналистам Ракова.

Как писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора на 30 апреля, на территории РФ выполнено 3,4 млн тестирований на коронавирус. За последние сутки сделано 194 тыс. тестов. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 208 тысяч россиян.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.