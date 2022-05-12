Стало известно о новых пострадавших при обстреле в Белгородской области Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до семи

Фото Валентин Спринчак/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородского района число пострадавших выросло до 7 человек. Он отметил, что в скором времени начнутся восстановительные работы в жилых домах.

7 раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь, — сказал глава региона.

Как отметил Гладков, два его заместителя — Константин Полежаев и Владимир Базаров — выехали на место для оценки масштабов повреждения жилых построек. В скором времени начнутся восстановительные работы, нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.

Вечером 11 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины. Говорилось о гибели одного человека и троих раненых в селе Солохи. Сообщение в СМИ о двух летальных исходах не подтвердилось.

В апреле глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев заявил, что приграничное село Отрадное попало под обстрел со стороны Украины. По его словам, снаряд прилетел в поле. Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.