Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло Zvezdanews: число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до восьми

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска/РИА Новости

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло, сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Спасатели извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего.

Число погибших при взрыве в Нижневартовске увеличилось до восьми. Еще одно тело было обнаружено при разборе завалов на месте взрыва, — говорится в сообщении.

Еще два человека были доставлены в одну из клиник Сургута. Как сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, состояние пациентов остается крайне тяжелым. Врачи продолжают бороться за их жизнь.

Разбор завалов был приостановлен на время проведения следственных мероприятий. Неизвестно, находятся ли под обрушившимся зданием еще люди.

Власти разместили пострадавших во временных пунктах, поскольку в доме сейчас находиться небезопасно.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В результате ЧП 15 человек пострадали. Предположительно, причиной мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован.

В городе веден режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Десятки взрывов газа происходят в России ежегодно, поскольку в стране отсутствует газовый надзор, ранее рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности. Эксперт призвал создать федеральный жилищный надзор, который в том числе будет осуществлять контроль над безопасностью газоснабжения.