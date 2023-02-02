Число погибших при пожаре в Севастополе увеличилось «Интерфакс»: число погибших при пожаре в Севастополе увеличилось до восьми

Фото: МЧС России

На месте крупного пожара в Севастополе

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до восьми, сообщили «Интерфакс» в городской службе скорой помощи. По словам врачей, также двое человек находится в больнице с различными ожогами.

По уточненным данным, обнаружены тела восьми рабочих. Еще двое госпитализированы с ожогами, — сказал источник агентства.

Возгорание произошло в ночь на 2 февраля в строительном модуле на Нефтяной улице в Севастополе, его площадь составила 200 кв. м. В бытовках проживали рабочие, занимавшиеся строительством трассы «Таврида». В момент возгорания там находились 185 человек, почти все они успели покинуть помещение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади, к тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники. Пожар был локализован в 00:42 мск и полностью ликвидирован в 02:20.