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Число маршрутов с электробусами в Москве увеличилось до 33

18:07, 25 июля 2020 51
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электробусы в Москве начали курсировать ещё на четырёх маршрутах общественного транспорта. Всего их можно встретить на 33 столичных маршрутах.

Электробусы. Сегодня вышли сразу на четыре маршрута. Итого уже 33 электробусных маршрута в городе, — говорится в Twitter Мосгортранса.

Электробусы начали курсировать по маршрутам № Т61 Карамышевская набережная — МЦК Панфиловская, № 31 Осташковская улица — метро «Бибирево», № 393 Осташковская улица — комбинат «Лира» (Пенсионный фонд) и № 733 Крылатское — Аминьево.

По данным дептранса, в настоящее время по улицам Москвы курсируют 400 электробусов. До конца года их число планируется увеличить до 600.

Как писал NEWS.ru, с 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начали курсировать электробусы, которые бесплатно перевозят посетителей выставки. Все желающие могут сесть в транспорт возле арки главного входа. Время работы бесплатных перевозчиков на территории выставки — с 09:00 до 21:00. Электробусы отправляются каждые 15 минут от арки, по обеим сторонам которой — на Северной и Южной петлях — расположены конечные остановки.

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