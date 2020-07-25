Число маршрутов с электробусами в Москве увеличилось до 33

По данным дептранса, в настоящее время по улицам Москвы курсируют 400 электробусов. До конца года их число планируется увеличить до 600.
Как писал NEWS.ru, с 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начали курсировать электробусы, которые бесплатно перевозят посетителей выставки. Все желающие могут сесть в транспорт возле арки главного входа. Время работы бесплатных перевозчиков на территории выставки — с 09:00 до 21:00. Электробусы отправляются каждые 15 минут от арки, по обеим сторонам которой — на Северной и Южной петлях — расположены конечные остановки.