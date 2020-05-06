Чиновники Мурманской области ловили треску в период карантина

https://static.news.ru/photo/f0b0a53e-8f18-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rtn/peter wuest/Global Look Press

Сотрудники городской администрации закрытого административно-территориального образования Александровск (ЗАТО) в Мурманской области опубликовали в соцсети фотографии с рыбалки. Их разместила помощница главы администрации ЗАТО Екатерина Жигалова, однако после разгоревшегося скандала все снимки были удалены.

Местные жители удивились, почему чиновники рыбачат с катера МЧС в период самоизоляции, когда для них выход в море на маломерных судах ограничен. Об этом сообщает ИА «СеверПост».

Агентство отмечает, что действия подчинённых прокомментировал глава администрации ЗАТО Семён Кауров. Он заявил, что люди всё не правильно поняли, «это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания». По словам Каурова, он распорядился проконтролировать организацию прибрежной ловли рыбы, что подчинённые и сделали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные жители в начале пандемии серьёзнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом, по словам градоначальника, эта ситуация естественна, так как сказывается психологическая усталость людей. Столичный мэр также связал это с погодными условиями — солнышко выглядывает, хочется радоваться жизни, а тут какие-то чиновники говорят, что надо соблюдать самоизоляцию, что надо сидеть дома.