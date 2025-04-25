Чиновника из Забайкалья будут судить из-за гибели ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава администрации города Шилки Забайкальского края предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей гибель десятилетнего мальчика, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Следком региона. Ребенок погиб в результате обрушения кирпичной печи.

Уголовное дело было возбуждено после трагического инцидента, когда шестиметровая печь обрушилась на ребенка. Он играл на территории аварийного дома в Шилке. Следствие утверждает, что чиновник, зная об опасности аварийного здания, не предпринял необходимых мер для его сноса или ограждения.

Ранее железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам условно бывшего главу новосибирского театра «Красный факел», отца театрального режиссера Тимофея Кулябина — Александра, который обвинялся в превышении полномочий и растрате. Также виновному придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.