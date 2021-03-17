Чиновник возмутился отказом россиян работать за 15 тысяч рублей

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Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников был крайне удивлён и возмущён тем, что жители региона не желают работать за 15–18 тысяч рублей, а едут в Москву, где им платят 40 тысяч за «вахту».

Сотников уверен, что орловцы должны вернуться в регион, ведь эти 15 тысяч им платят «в белую», а столица им предлагает, как правило, «чёрную» зарплату.

Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тысяч рублей. Но всё равно люди отказываются почему-то, — цитирует Сотникова портал «Орловские новости».

Он надеется, что люди всё же одумаются и вернутся домой.

Позднее в беседе с РЕН ТВ он объяснил , что 15–18 тысяч — это не потолок. Люди могут получать и больше. Среди предлагаемых вакансий есть и такие, где уровень зарплаты больше МРОТ.

Ранее NEWS.ru писал, что молодые люди до 29 лет, в том числе с высшим образованием, составляют 34% от всех безработных в России. При этом высокий уровень безработицы в этом секторе связан с тем, что рынок труда не соответствует ожиданиям молодого поколения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.