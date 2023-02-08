Чиновник в Карелии соблазнился взяткой в 5 млн рублей и попал под статью «112»: инспектор Ростехнадзора задержан за получение взятки при оперативном эксперименте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Карелии задержан главный госинспектор Ростехнадзора Григорий Хе, подозреваемый в получении взятки в размере 5 млн рублей от руководства Соломенского лесозавода. По данным канала, за это он обещал дать разрешение на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха.

Как пишет «112», предложение взятки было в рамках оперативного эксперимента. Встреча чиновника с директором предприятия прошла в рабочем кабинете на лесозаводе. На встрече присутствовали гендиректор и инженер компании «ТД Промтехмаркет». В ближайшее время госинспектору будет избрана мера пресечения.

Ранее в Москве задержали двух бизнесменов, которые пытались принудить подрядчика, выигравшего конкурс Минздрава, привлечь в качестве субподрядчика другую компанию. Речь шла об обеспечении работы колл-центра «122», с помощью которого москвичи могут записаться на прием к врачу дистанционно. Также подозреваемые вымогали у подрядчика 10 млн рублей.

Также 3 февраля председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела о коррупции, связанного со строительством метро в Красноярске. По версии следствия, Лапшин заставил своих подчиненных подписать акты приемки, хотя фактически работы в подземке не были завершены.