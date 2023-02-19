Baza: четверо военных с автоматами сбежали из ДНР в Ростовскую область

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростовской области разыскивают военнослужащих из батальона «Сомали». По сведениям канала, четверо мужчин с оружием сбежали из ДНР в соседний регион 15 февраля. В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.

Согласно опубликованных каналом ориентировкам, разыскиваются четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет. Как пишет Baza, минимум двое из них — уроженцы Донецка, а один раньше работал в полиции ДНР.

10 февраля Baza сообщила, что из военной части, которая дислоцирована в ЛНР, сбежал военнослужащий с АК-74. По информации канала, речь идет о 42-летнем мужчине из Санкт-Петербурга по имени Алексей. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

До этого Telegram-канал сообщал, что шестеро мобилизованных граждан сбежали в Воронежской области. По данным канала, военнослужащие сошли с поезда, из-за этого были усилены посты ДПС в Москве и Подмосковье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.