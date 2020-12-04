Челябинские филологи составили коронавирусный словарь

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане Минздрав начал скрывать данные об анамнезе людей, скончавшихся от коронавируса, пишет inkazan.ru . За сутки в регионе умерли трое людей, однако подробности в местном ведомстве сообщать перестали. Во всех трёх случаях причину смерти установили патологоанатомы.

Башкирия

В состав Башкирии войдут населённые пункты, находящиеся в Свердловской области, пишет Mkset . Выяснилось, что деревня Усть-Табаска Аскинского района и село Заимка Дуванского района все эти годы принадлежали наполовину Башкирии, наполовину Свердловской области. Руководители обоих регионов уже подписали соглашение об описании местоположения границы.

Нижегородская область

kstatinn/vk.com

В Нижнем Новгороде появилась «собака-кондуктор», пишет newsnn.ru . Собака породы хаски поселилась в одной из маршруток и не хочет уходить. По словам водителя, он второй день работает с животным и пытается найти ему хозяев. По словам горожан, «с таким кондуктором и маски все будут надевать».

Удмуртия

В Удмуртии за 11 месяцев оштрафовали 49 магазинов за продажу табака на расстоянии менее 100 метров от школ и других образовательных учреждений. Как пишет udm-info.ru , общая сумма штрафов составила 1 млн 51 тыс. рублей.

Ростовская область

В Ростовской области возникли проблемы при выдаче медикаментов пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Как сообщает rostovgazeta.ru , в одном из районов только 12 пациентов из 64 получили медикаменты. Аналогичные ситуации происходят на территории всей области.

Приморье

Более 500 УК и ТСЖ во Владивостоке заплатят штрафы за неубранные от льда дворы, пишет vostokmedia.com . За всё время специалисты административно-территориальных управлений пяти районов города проверили 3852 предприятия. Всех нарушителей ждут штрафы, размер которых установят административные комиссии.

Омская область

Депутат предсказал конец омскому общепиту. Как пишет gorod55.ru , в 2020 году около 40% ресторанов по всей стране поменяли своих собственников, отметил Илья Гофман. По его словам, к весне произойдёт большое освобождение помещений, потому что бизнес может не пережить.

Оренбургская область

В Оренбургской области более одной тысячи родителей на добровольной основе перевели своих детей на удалённое обучение. Как пишет 56orb.ru , ранее администрация заявила, что с 7 декабря ученики 5–10-х классов смогут вернуться к очному образованию.

Карелия

Федеральные трассы в Карелии отказались убирать от снега. Как сообщает karelinform.ru , в сообщении ФКУ Упрдор «Кола» говорится, что рабочие на грейдерах будут делать бороздки для снижения скольжения. Дороги будут содержаться под плотным снегом, толщина которого составит примерно 5 сантиметров.

Тюменская область

В Тюмени департамент здравоохранения отчитался об оказании медпомощи уже умершему мужчине. Как сообщает nashgorod.ru , у тюменца была неизлечимая болезнь, но с вызовом врача и получением медикаментов регулярно возникали сложности. В начале декабря чиновники ответили, что вся необходимая помощь оказывается, но к тому моменту мужчина уже 20 дней был мёртв.

Хабаровский край

Правительство Хабаровского края ждут крупные кадровые изменения. Как сообщает transsibinfo.com , среди министров станет больше женщин. В настоящее время в регионе работают 18 министров, среди которых 15 мужчин и лишь три женщины.

Ставропольский край

В селе Красногвардейском Ставропольского края неизвестные отравили семь собак, гуляющих на территории районной больницы. Как пишет newstracker.ru , местные жители уверены, что к инциденту причастны сотрудники больницы. По их словам, кто-то из персонала добавил отраву в еду и скормил её животным. Трупы животных обнаружили на свалке.

Челябинская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филологи Челябинского госуниверситета составили коронавирусный словарь, пишет «Курс дела» . Учёные и студенты вуза обнаружили более сотни новых или актуализированных слов и значений, а также изучили пословицы и поговорки, которые возникли в период пандемии. По их словам, чаще всего используются слова «ковид» и «корона».

ХМАО

В Сургуте поймали инспектора ДПС с фальшивыми госномерами на личном автомобиле. Как пишет muksun.fm , сотрудник приобрёл автомобиль ВАЗ-2114 и ездил с госномерами прежнего владельца. Таким образом он смог получить около 20 тысяч рублей в виде штрафов на имя прошлого владельца. После жалоб от бывшего владельца машины, полицейский сменил номера на те, которые подлежали утилизации.

Волгоградская область

Суд в Волгограде освободил из-под стражи экс-полицейского по делу о гибели 11 человек. Судья, учитывая мнения защиты и прокурора, не нашла оснований для ареста экс-полицейского, сообщает издание novostivolgograda.ru . 11 июня 2018 года катамаран столкнулся с баржой. Погибли 11 пассажиров плавсредства, в том числе ребёнок. По версии следствия, обвиняемый должен был осуществлять мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений на обслуживаемой линейным отделом полиции в речном порту Волгограда территории.

Свердловская область

В екатеринбургской школе нашли 90 литров ядовитого антисептика, из-за которого погибли девять человек в Якутии. Как пишет издание tagilcity.ru , в СКР Сысертского района направлены материалы о находке, там возбуждено уголовное дело.

Ленинградская область

После многотысячного концерта рэпера Басты, который прошёл в петербургском Ледовом дворце, власти оштрафовали концертную площадку почти на полмиллиона рублей. Как пишет newia.ru , организаторов концерта признали виновными в том, что на мероприятии не было должным образом обеспечено «эпидемиологическое благополучие населения».

Хакасия

Медработники бригад скорой помощи Хакасии публично обратились к местным депутатам разных уровней власти, подписавших заявления в силовые структуры с обвинениями в экстремизме в адрес ряда журналистов и общественников. Врачи требуют от депутатов прекратить травлю людей, публикации которых помогли вскрыть проблемы системы здравоохранения в регионе. Журналистов обвинили в экстремизме за критику региональной власти и поддержку медработников, заявивших в СМИ и соцсетях о проблемах с коронавирусом в регионе, сообщает newkhakasiya.online .

Сибирь

Новосибирскую птицефабрику обвинили в загрязнении почвы, пишет atas.info . Иск на 1,19 млрд рублей находится на рассмотрении Искитимского районного суда. В результате действий птицефабрики пострадал плодородный слой земли. Прокуратура требует возместить причинённый ущерб.