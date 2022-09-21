Человек погиб при взрыве гранаты в Хабаровском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Князе-Волконском в Хабаровском крае скончался жилец дома, в подъезде которого злоумышленники взорвали гранату, передает РЕН ТВ. Всего при взрыве пострадали три человека.

Их госпитализировали в тяжелом состоянии, одного пострадавшего спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на лестничной клетке, из-за ударной волны на всех пяти этажах здания разбились стекла. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливаются лица, устроившие взрыв.

19 сентября учеников школы № 38 в Хабаровске эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета, похожего на динамит, с установленным таймером. Его нашли на мусорке школьники. После этого они оставили устройство во дворе, его заметил один из сотрудников школы. На место ЧП приехали полицейские и кинологи. Позже выяснилось, что это муляж.

В июне нетрезвый житель Днепра бросил из окна жилого дома гранату в детей, которые играли во дворе. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Также повреждения получили припаркованные во дворе автомобили. По информации украинских СМИ, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ.