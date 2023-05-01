Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП Центробанк России: ограничили размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С 1 мая Центральный банк РФ установил максимальный размер комиссий за переводы физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, передает РИА Новости. Решение об этом было принято советом директоров регулятора 17 марта.

Комиссии зависят от типа оплачиваемых услуг. При оплате медицинских, образовательных, транспортных и некоторых других услуг, а также товаров повседневного спроса, лекарств и медицинских товаров, межбанковская комиссия составит 0,2% от суммы перевода (максимум 750 рублей). Максимальная плата для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых составит 0,4% от суммы перевода (не более 1500 рублей).

При оплате жилищно-коммунальных услуг межбанковская комиссия составит 0,1% от суммы перевода (максимум 5 рублей), а комиссия для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — 0,2% от суммы перевода (не более 10 рублей).

Для остальных операций комиссии составят 0,5% (максимум 1100 рублей) и 0,7% (не более 1500 рублей) соответственно.

Напомним, что с начала мая минимальные ставки по ипотекам прекращаются в связи с тем, что Центробанк ужесточает правила. Регулятор повышает добавки к коэффициентам риска по кредитам долевого участия на приобретение жилья в новостройках. В настоящее время порог доступа к ипотеке на новые дома достаточно низок, и кредитная нагрузка на население увеличивается.