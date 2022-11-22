Центр «Амурский тигр» показал позирующего на камеру телефона тигра

Фото: shutterstock.com

Центр «Амурский тигр» опубликовал видео с позирующим на камеру мобильного телефона полосатым красавцем. Зверя снял очевидец в селе Анисимовка Шкотовского района в Приморье, который на авто возвращался домой после работы.

Встреча с тигром произошла в Шкотовском районе, — говорится в подписи к ролику.

Мужчина неожиданно увидел, что в кустах сидит тигр, остановился и стал снимать на камеру телефона. Вначале тигр стеснялся и сидел в кустах, с любопытством разглядывая человека. Но затем осмелел и буквально принялся позировать на камеру. Зверь вальяжно разгуливал из стороны в сторону, а затем спрятался в кустах.

Киса, киса, киса... Вот, кого я сегодня встретил, пока ехал с работы, — говорит за кадром мужчина.

Местные жители отмечают, что это не первая встреча с этим тигром. Несколько дней назад его заметили прохожие — полосатый застенчиво сидел в кустах. Вторая встреча произошла на обочине дороги перед переездом. На этот раз тигр не стал позировать или прятаться в кустах, а поспешил уйти с дороги в лес.

Ранее ученые дирекции заповедников «Земля леопарда» получили редкое видео с маркировочной многоходовкой тигрицы-«болтушки» в Приморье. Камеры фотоловушки сняли самку амурского тигра, которая обнюхивает маркировочную скалу и оставляет метки.