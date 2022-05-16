Цапли в Ленинградской области свили рекордное число гнёзд

Недалеко от города Кириши Ленинградской области орнитологи обнаружили крупнейший в регионе цапельник. Кандидат биологических наук Павел Глазков, автор блога «Каждой твари по паре», насчитал 73 гнезда серых цапель — это рекордное число «птичьих построек».

С воздуха удалось подсчитать точное количество гнезд, их оказалось 73 — это рекорд для нашей области. Цапли сейчас насиживают яйца, а в одном гнезде уже даже вылупились три птенца, — написал Глазков.

Крупная колония серых цапель давно живёт в этой местности, однако в этом году к ней присоединились пары другого вида — большой белой цапли. В регионе их впервые заметили около 10 лет назад, а гнездиться, по словам учёного, они начали совсем недавно.

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