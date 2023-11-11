В Тамбовской области вспыхнул пороховой завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар, сообщает Telegram-канал BRIEF. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что в здании, охваченном огнем, прозвучали взрывы. Оперативно прибывшие на место событий спасатели МЧС ликвидировали пожар за полтора часа. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники. До этого в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной — площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

В конце октября в поселке Бугры Ленинградской области произошел пожар возле гипермаркета «Лента» — вспыхнул грузовик с газовыми баллонами. Никто не пострадал, огонь повредил лишь стоящий неподалеку легковой автомобиль. Очевидцы сообщали о взрывах, которые доносились из охваченного пламенем грузовика.