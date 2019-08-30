https://static.news.ru/photo/dd87ee06-cb3f-11e9-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бортко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кандидат от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Завтра (31 августа текущего года. — News.ru) я приношу в избирком заявление о снятии с выборов, — цитирует политика ТАСС .

В марте 2019 года культурный деятель заявил, что готов побороться за должность главы Северной столицы. Тогда он рассказывал, что обладает всеми необходимыми для этого навыками.

Инициатива выдвижения кандидатуры режиссёра на пост губернатора принадлежала петербургскому отделению КПРФ. Вопрос его участия в выборах рассмотрел президиум ЦК КПРФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что партийная принадлежность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не была решающим фактором при его назначении на этот пост. По его словам, Владимир Путин, принимая кадровое решение, ориентировался на другие параметры, писал News.ru.