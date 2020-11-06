Большинство работодателей Москвы перевели сотрудников на удалёнку

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В целом московские компании перевели своих сотрудников на удалённую работу согласно требованиям городской администрации, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Сегодня мы проводим массовые рейды и видим, что в целом работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удалённый режим работы, — подчеркнул он.

При этом, по его словам, среди компаний есть и нарушители. К ним применяются штрафы в размере 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении от организации требуют приостановить деятельность, передаёт РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве в начале этой недели вновь начала обостряться, это можно проследить по числу новых случаев заражения. По словам градоначальника, стабилизировать ситуацию с COVID-19 помогает перевод части офисных работников на удалёнку, переход школьников на дистанционное обучение и строгое соблюдение масочного режима. Благодаря этому динамика вновь выявляемых случаев заражения снизилась за последние две недели.