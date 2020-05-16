Более 50 врачей в Чечне заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf06b63a-9798-11ea-b8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 врачей в республике заразились новой коронавирусной инфекцией.

Более 50 медиков инфицированы, не удалось спасти жизнь молодой девушки-медработника, заразившейся коронавирусом, — рассказал министр.

По его словам, умершая девушка была беременна. Региональные власти делают всё, чтобы обезопасить работу медиков. Их обеспечили всеми необходимыми средствами защиты.

Сулейманов подчеркнул, что правительство ценит и уважает труд каждого врача и любого другого работника, который трудится в красной зоне, передаёт «Интерфакс».

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сложившейся благоприятной эпидемиологической обстановке в республике, в связи с чем можно начать поэтапное снятие введённых из-за коронавируса ограничений. Он отметил, что с 15 мая жители Чечни смогут свободно выходить на улицу, заниматься своими делами.

В Чеченской Республике уже начали ослаблять санитарные ограничения, начинают работать магазины, заправки, небольшие предприятия, писал NEWS.ru.