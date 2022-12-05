Бодрая песня: в Сеть попало редкое видео с «поющим» леопардом в Приморье

Фото: shutterstock.com

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал редкое видео с «поющим» зверем. На кадрах вокализирует дальневосточный леопард, видео сняла фотоловушка, установленная туристами.

В кадре — леопард, которых насчитывается не более 120, несколько раз рычит, оповещая всех о своем присутствии. В ролике мелькают и сами туристы. Исполнив «песню», леопард уходит по своим делам.

Начните неделю бодро с «песней» самой редкой большой кошки! Запечатлеть такой рык — большая удача! — говорится в подписи к видео.

Специалистам удалось установить личность «крикуна» — им оказался леопард по имени Академик. Также на видео попали пробегающие мимо суетливые золотисто-бурые харзы, заяц, любопытный барсук и дятел.

На днях национальный парк «Земля леопарда» опубликовал забавное видео, на котором спасенный котенок леопарда Leo 260М с любопытством изучает профессиональную камеру. Технику в защитном боксе недавно установили в вольере, чтобы наблюдать за хищником.