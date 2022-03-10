Блогер Давидыч пожаловался на отсутствие машин для аренды в Бурятии

Блогер Эрик Давидович (Давидыч), известный своими роликами на тему автомобилей, прилетел в Бурятию, чтобы снять фильм про «Байкальскую милю». Он пожаловался на отсутствие машин для аренды в регионе и попросил фанатов посоветовать ему «нормальные» автомобили для езды, пишет «МК в Бурятии».

В Бурятии Давидыча встретил молодой человек на автомобиле марки «Киа Рио». Блогер со значительной долей сарказма «похвалил» данный автомобиль и заверил, что теперь будет привыкать к таким машинам.

Прилетел в Улан-Удэ, смотрю на местные пейзажи и понимаю, как скоро мы будем жить! Вот к машине нормальной привыкаю. Очень хорошая машина! — съязвил блогер.

Ранее Давидыча задержали в Санкт-Петербурге из-за дорожного конфликта. На него пожаловалась девушка, которой он угрожал после того, как она не пропустила его за рулём своего золотого BMW. Она добавила, что он преследовал её.