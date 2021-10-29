Автоблогера Эрика Давидыча задержали по плану «Перехват» в Петербурге

Автоблогера Эрика Давидыча (Китуашвили) задержали в Санкт-Петербурге из-за дорожного конфликта. На него пожаловалась девушка, которой он угрожал после того, как она не пропустила его за рулём своего золотого BMW. Она добавила, что он преследовал её. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В настоящее время обе стороны находятся в отделе полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Известно, что инцидент произошёл на КАДе.

Ранее генерал-майор в отставке и бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов опубликовал обращение на своей странице в Facebook, где называет рэп-исполнителя Моргенштерна «ублюдком».

Позже на странице Усманова появилась фотография, где изображены члены Российского военно-исторического общества в Кургане. Подпись к фотографии гласит: «Наш ответ моргенштернам! Курган сегодня!».

Основатель проекта Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) выразил своё возмущение реакцией общественности и Следственного комитета на слова Моргенштерна о Дне Победы.