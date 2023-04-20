Baza: украинский беспилотник с бомбой взорвался под Белгородом

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области недалеко от села Муром взорвался беспилотник с бомбой. По информации канала, он был запущен из населенного пункта Старица Харьковской области. В публикации говорится, что в результате атаки никто не пострадал. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, беспилотник взорвался 19 апреля в двух километрах от села Муром. Авторы уточняют, что самодельный дрон был принудительно посажен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, однако в процессе падения сдетонировала бомба.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в лесополосе в районе деревни Минино Тульской области. По данным канала, дрон летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щекиназот». Минобороны России и администрация региона эту информацию не комментировали.

До этого SHOT сообщал, что беспилотник ВСУ предпринял попытку атаковать электростанцию на территории Белгородской области. По данным канала, дрон заметили возле села Драгунское и сбили. В материале говорится, что там же несколько дней назад БПЛА сбросил на подстанцию взрывное устройство. Минобороны России и власти Белгородской области эту информацию также прошли стороной.