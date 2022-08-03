Baza: силовики задержали участника СВО с гранатами и ножами Baza: силовики задержали в Екатеринбурге участника спецоперации на Украине с гранатами и ножами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге 53-летнего пермяка, участвовавшего в СВО на Украине, сообщает Telegram-канал Baza. У мужчины были изъяты гранаты и ножи, которые он решил взять в качестве сувенира с поля боя. Силовики нашли оружие в его сумках во время проверки багажа. Военный спрятал четыре противопехотные гранаты и запалы УЗРГМ в термосе со сгущенкой.

Вскоре на вокзал приехал сапер Росгвардии, который внимательнее изучил багаж странного мужчины. Из двух его сумок специалист и впрямь достал ножи и термос, залитый сгущенкой. Внутри него оказались четыре противопехотные гранаты и запалы УЗРГМ, — сказано в сообщении.

На вопросы силовиков, откуда у него оружие, пермяк ответил, что он участвовал в спецоперации под Харьковом, а боеприпасы и ножи взял в качестве сувенира.

Правда, такая отмазка (участие в СВО. — NEWS.ru) особо не сработала — экспертиза подтвердила, что гранаты из багажа представляют опасность, так что на Вадима возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит от шести до 10 лет, — уточняет Baza.

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