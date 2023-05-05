Baza: СВУ на ЛЭП под Саратовом оказались муляжами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что предполагаемые самодельные взрывные устройства, обнаруженные на опорах ЛЭП в Саратовской области, оказались муляжами, взрывчатые вещества в них отсутствовали. По информации канала, об этом стало известно при обследовании подозрительных находок еще накануне.

Согласно данным Baza, первым странный пакет на опоре линии электропередачи заметил сотрудник службы безопасности местного филиала «Россетей» во время обхода территории. Он вызвал правоохранителей, на место прибыли сотрудники Росгвардии и кинологи. Собака почуяла что-то опасное. Пакет повредили путем направленного подрыва, внутри обнаружили микросхему, батарейку «Крона» и провода. Взрывчатых веществ внутри не было.

Рядом с ЛЭП обнаружили две бутылки с жидкостью, их тоже уничтожили специалисты.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что житель Саратова вечером 4 мая обнаружил под опорой ЛЭП самодельное взрывное устройство и уведомил об этом экстренные службы. На месте также были найдены две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, пакет с проводами, микросхемой и элементов питания.

Кроме того, SHOT сообщал, что в Тверской области шесть СВУ были прикреплены к опорам трех ЛЭП. По его информации, самодельные взрывные устройства обнаружили на линиях электропередачи недалеко от деревень Микшино и Залазино Лихославльского района.