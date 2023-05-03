Baza: беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник самолетного типа со взрывчаткой (ВОГ-17) попытался атаковать электроподстанцию села Репяховка в Белгородской области утром 2 мая. По данным канала, БПЛА был обезврежен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Baza сообщает, что беспилотник рухнул на ограждение электроподстанции, его обломки с боеприпасом уничтожили. Канал пишет, что вечером в тот же день атаке дронов подверглось село Середа: сразу три БПЛА сбросили около населенного пункта взрывные устройства, от взрывов никто не пострадал.

В ночь на 3 мая, по данным Baza, беспилотники атаковали военный аэродром в регионе: два были сбиты, два взорвались на территории, еще один не обнаружен. Канал сообщает о небольших повреждениях неэксплуатируемого Ан-124, Минобороны РФ информацию не комментировало.

Еще одной атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ в Белгородской области 2 мая подверглось место строительства защитных сооружений недалеко от села Прилесье. Сообщалось, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал 46-летний мужчина. Атака БПЛА произошла около 13 часов, когда мужчина выполнял земельные работы. Ему была вызвана скорая помощь. Мужчина получил контузию, однако от госпитализации отказался.