Башкирия намерена выкупить акции желающей срыть шихан Куштау компании

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика готова выкупить полный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК). Предприятие намеревается срыть шихан Куштау, что вызвало масштабные акции протеста в регионе. Эта небольшая гора в Ишимбайском районе республики наряду с другими шиханами является уникальным природным объектом и символом Башкирии.

В интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову Хабиров рассказал, что необходимо выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы «взять ответственность на себя за предприятие и решать его судьбу». По его словам, сейчас готовится предложение.

Предприятие, конечно, надо спасать. Мы очень неплохо получали прибыль как государство. Переход пакета к нам и разумное управление предприятием может привести к сокращению дивидендов, которые можно направить на развитие, — сообщил Радий Хабиров.

Ранее он принял решение приостановить работы в районе Куштау. 19 августа состоится брифинг Башкирской содовой компании, на котором организация представит разрешительную документацию на разработку шихана.

Куштау и аналогичные шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения GEOSITES, который формируется и находится под эгидой Европейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGEO.

Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. За всё время протестных акций у Куштау стражи порядка задержали от 70 до 90 человек. Некоторых из них арестовали на несколько дней.

Ранее NEWS.ru писал, что защитники Куштау планируют восстановить протестный лагерь и готовы вновь схлестнуться врукопашную с полицией и «титушками».