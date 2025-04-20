Автобус врезался в стену и спровоцировал ДТП в Нижегородской области МВД: в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус врезался в стену здания на улице Урицкого в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, передает ТАСС.

По предварительной информации, сегодня около 20:15 [мск] на ул. Урицкого в Дзержинске водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания. Предварительно, за помощью обратились четыре пассажира, — указано в заявлении.

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