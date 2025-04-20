В Москве автомобиль свалился в реку На Рубцовской набережной в Москве автомобиль упал в реку Яузу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Рубцовской набережной в Москве автомобиль упал в реку Яузу, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города.

На Рубцовской набережной в районе д.2 произошел съезд автомобиля в реку Яузу, — сказано в сообщении.

Отмечается, что движение машин на месте ДТП затруднено. Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто.

В январе автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной столицы. Водитель не справился с управлением, в итоге машина протаранила ограждение и рухнула в воду. Спустя некоторое время спасатели обнаружили внутри иномарки тело водителя.

До этого в Иркутской области на реке Витим автомобиль с тремя людьми провалился под лед, двое сумели выбраться, но один человек погиб. Следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Водитель Toyota Premio решил сократить путь и проехать по льду через реку Витим, несмотря на запрещающие знаки. Отмечается, что в 20 метрах от берега машина начала тонуть, одна женщина не смогла выбраться из салона авто.