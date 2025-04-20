Момент падения автомобиля в реку в Москве попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Момент падения легкового автомобиля в реку Яузу попал на видео, кадрами поделился Telegram-канал «Новости Москвы». Инцидент произошел утром 20 апреля, водитель выжил, ему помогли прохожие.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль едет по улице перпендикулярно Рубцовской набережной. Машина, двигаясь четко по прямой, не сворачивая и не сбрасывая скорости, пробивает ограду набережной рядом с пешеходным мостом и падает в реку.

Ранее об инциденте на Яузе рассказал Telegram-канал Mash. По данным авторов, водитель не справился с управлением, пробил ограду и вылетел в реку. Мужчине удалось выбраться на крышу иномарки, затем ему помогли прохожие. Как рассказали очевидцы, водитель сильно ушиб голову и ждал приезда скорой помощи.

Также сообщалось, что легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в реку в Коломенском округе Московской области. ДТП произошло в районе деревни Озеры, после падения в реку автомобиль моментально затонул. По данным Telegram-канала «112», водитель скончался на месте инцидента от полученных травм.

До этого сообщалось, что в январе автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной столицы. По данным Telegram-канала SHOT, водитель не справился с управлением, в итоге машина протаранила ограждение и рухнула в воду.