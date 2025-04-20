В Москве прохожие помогли водителю вылетевшего в реку автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль вылетел с дороги в реку в Москве, сообщили авторы Telegram-канала SHOT. За рулем был мужчина, он выжил, прохожие помогли пострадавшему выбраться на берег.

По данным канала, утром 20 апреля примерно в 09:00 водитель японской иномарки не справился с управлением на Рубцовской набережной. Автомобиль сбил ограждение и вылетел в реку Яузу. Мужчине удалось самостоятельно забраться на крышу автомобиля, затем ему помогли очевидцы. По словам прохожих, водитель сильно ударился головой и ждал приезда медиков.

Ранее сообщалось, что в Коломенском округе Московской области легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в реку. Как рассказал Telegram-канал «112», водитель скончался на месте аварии от полученных травм. ДТП произошло в районе деревни Озеры, после падения в реку машина затонула мгновенно.

До этого сообщалось, что Черный Range Rover упал в реку Фонтанку в Петербурге. По информации Telegram-канала Mash, иномарка ехала на большой скорости по улице Большая Подьяческая, внутри было три человека. Как рассказали авторы, машина показалась сотрудникам полиции подозрительной, поэтому началась погоня от Почтамтского переулка. На набережной Фонтанки внедорожник пробил ограждение, повалил светофор и рухнул в воду.